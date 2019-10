Norvel Pelle stoppa tutti e si avvicina alla NBA

Il sogno della NBA è sempre più vicino per Norvel Pelle, il pivot antiguano che ha giocato per una stagione e mezza a Varese e che oggi, a 26 anni, fa parte dell’organizzazione dei Philadelphia 76ers, una delle formazioni emergenti del più importante campionato al mondo.

Pelle è balzato all’onore delle cronache, negli States, per la sua prestazione nella partita di precampionato con i Detroit Pistons: l’ex biancorosso infatti ha distribuito stoppate a destra e a manca – ben 5 – e ha contribuito alla vittoria dei Sixers segnando anche 13 punti con 4 rimbalzi. Il tutto in appena 12′ di gioco, visto che è stato schierato solo nell’ultimo quarto del match che si è concluso con il punteggio di 106-86.

Una prestazione che potrebbe avvicinare Pelle all’esordio nella NBA “vera”: il centro infatti attualmente vanta un contratto “two way” con Philadelphia, accordo che di fatto gli permetterà di giocare nei Delaware Blue Coats, squadra collegata ai Sixers che gioca nella lega di sviluppo della NBA (la D-League) con la possibilità di trasferirsi a Phila nel caso ci fosse bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche tecniche (per esempio in caso di infortunio di qualche giocatore del roster ufficiale).

Prove come quella di Norvel contro i Pistons, però, potrebbero anche convincere lo staff dei Sixers – il capo allenatore è Brett Brown, già vice di Popovich a San Antonio – ad accorciare i tempi e a schierare l’ex varesino in prima squadra.

A chi gli ha chiesto quali siano le qualità necessarie per essere così specializzato nelle stoppate, Pelle ha risposto: «Onestamente non lo so spiegare, è una cosa che mi viene naturale ed è così da molto tempo».