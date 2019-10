Pd Malnate, Matteo Rodighiero è il nuovo segretario

Il Circolo PD di Malnate rinnova i suoi vertici e scommette sui giovani.

A seguito dell’avvicendamento con Gianni Colombo, la comunità democratica di Malnate si è radunata per eleggere i suoi nuovi vertici. A guidare il Partito sarà Matteo Rodighiero, già consigliere comunale. Nato a Varese nel 1992, lavora a Milano come ingegnere energetico termotecnico in uno studio di progettazione.

Queste le prime parole di Rodighiero: «Ringrazio innanzitutto la nostra eccezionale comunità del PD di Malnate. Persone generose, amici con senso di squadra, una squadra dove ognuno è indispensabile e insostituibile. Ringrazio molto anche Gianni Colombo, il mio predecessore per il gran lavoro svolto. Ora ripartiamo, forti della nostra passione per la città, della nostra intenzione di unire le molteplici energie che vi sono nel nostro Circolo. Alla base del mio operato vi è l’intento di coinvolgere tutti i componenti del Circolo e avviare una fase di apertura e tesseramento a energie nuove. Tutto questo è possibile solo se alla base ci sono delle fondamenta solide e per questo intendo un partito unito e coeso creato su un forte patto generazionale, cosa che avviene già nel nostro circolo e che mi rende orgoglioso. Questo può essere tradotto come una crescita condivisa, dove i saggi si fanno carico di guidare i più giovani come se fossero loro figli, come se fossero dei punti di riferimento per loro. Se mai dovessimo sbagliare, se dovessi sbagliare, dovete indicarci voi che la strada intrapresa non è la strada giusta, prima che questo venga sottolineato da persone esterne al partito. Noi giovani dobbiamo essere invece disposti a ricevere consigli, dobbiamo camminare nelle orme che ci sono state impresse sul sentiero e dobbiamo essere predisposti ad ascoltare perché niente è meglio che un racconto di vita vissuta».

Il Circolo ha rinnovato anche il suo Direttivo: a farne parte saranno Adria Bartolich, Piero Battaini, Carola Botta, Maria Cecilia Carangi, Gianfranco Colombo, Maria Gabriella Francescato, Nino Paolini e Enrico Torchia.

Rodighiero conclude: «Ora buon lavoro a tutti noi: il PD sarà attivo sul piano politico e sul piano amministrativo, insieme alle liste Malnate Sostenibile e Insieme nel sostegno all’Amministrazione Bellifemine».