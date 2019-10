Podcast, ambiente e molto altro: torna l’Open Toast

Torna a Gallarate l’Open Toast, il momento di aggiornamento (aperto a tutti) proposto da Hagam.

Quattro appuntamenti, con sei ospiti: è la nuova stagione invernale, un mercoledì al mese da ottobre fino a gennaio. Appuntamento da Degustibus, in via Pietro da Gallarate, dalle 18:30.

«L’obiettivo resta quello di consegnare il microfono a chi, in un modo o nell’altro, la comunicazione la fa tutti i giorni e ha qualcosa da raccontare a tal proposito».

Ed ecco dunque gli ospiti 2019.

Si parte mercoledì 23 ottobre con Andrea W. Castellanza e Sebastian Paolo Righi, gli autori di Bistory, il podcast che indaga il lato B della Storia, quella di grandi personaggi potenti e carismatici raggiunti dall’oblio o dalla leggenda dopo una fine incredibile. Parliamo di podcasting e di tutto quello che ci gira intorno.

Il 13 novembre Alberto Marzetta introduce un tema attuale come quello della comunicazione ambientale, commentando anche i linguaggi di Friday for Future.

Alla dicitura “influencer” preferisce quella di “content creator”: su Instagram è Tegamini e la seguono 83mila persone. Il 4 dicembre Francesca Crescentini ci spiega come fa a comunicare la letteratura attraverso Instagram.

Il 22 gennaio chiudono la prima partedue ospiti che stanno sia sul il palcoscenico che dietro le quinte: Alessio Tagliento e Diego Cajelli scrivono testi di cabaret per loro stessi e per altri comici, spesso per far parlare le aziende che scelgono l’umorismo per arrivare al pubblico.

Segnate la data, staccate un attimo prima dal lavoro o dagli impegni quotidiani e venite da Degustibus. Birretta e aggiornamento sulla comunicazione sono un’ottima coppia.