Progetto Concittadino a Calcinate del Pesce

Progetto Concittadino organizza il quarto incontro nei quartieri, questa volta dedicato a Calcinate del Pesce, Mustonate, Lissago e Calcinate degli Orrigoni. L’appuntamento è al Circolo di Calcinate del Pesce, in via Duca degli Abruzzi 117, per promuovere un dialogo diretto tra i cittadini e l’amministrazione nei quartieri, con chi li vive e li fa vivere ogni giorno. L’appuntamento è per domenica 20 ottobre alle 18 Circolo di Calcinate del Pesce via Duca degli Abruzzi 117, Varese.

Insieme a Dino De Simone, assessore ad Ambiente, Benessere e Sport ed espressione di Progetto Concittadino in giunta, ci saranno anche Rossella Dimaggio (Servizi educativi e pari Opportunità) e Cristina Buzzetti (Bilancio): tre componenti della giunta che, grazie ai Concittadini, incontrano i varesini.