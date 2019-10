Roberto Serra e la guida SEO per principianti

La SEO è una materia complessa, ma sicuramente non impossibile da imparare. Questo lo dimostrano professionisti del settore come Roberto Serra, un consulente SEO freelance tra i più affermati in Italia e autore del libro “Visibilità, il superpotere che viene dal Web” edito da Flaccovio Editore.

Proprio Roberto Serra si è reso autore di una guida alla SEO per principianti nella quale con parole semplici e comprensibili per tutti, spiega quali sono le basi della materia in poco più di 6700 parole. Si tratta, in pratica, quasi di un piccolo eBook, un vademecum da tenere sempre con se nel caso in cui si vogliano muovere i primi passi nella “Search Engine Optimization”.

La guida del Serra: meglio di quella di Google

Per chi cerca un manuale SEO per principianti, la guida di Roberto Serra è davvero l’ideale essendo stata scritta con un unico scopo: essere comprensibile. Ma questa guida è risultata così ben scritta e comprensibile che sembra che lo stesso Google abbia dovuto riconoscerne la qualità.

Il risultato è che oggi come oggi, Roberto Serra può vantarsi di essere uno dei pochissimi, se non l’unico, consulente SEO ad aver battuto Google sul suo stesso campo da gioco: una pagina dei risultati di ricerca.

Questo, oltre a testimoniare le indubbie abilità del nostro consulente sicuramente testimonia anche come Google non “bari” per così dire, truccando i risultati a suo piacimento e favorendo se stesso. Questo probabilmente decreterebbe la sua fine e per questo se ne guarda bene.

Ma ciò che più conta è che se è possibile posizionarsi prima di Google per una parola chiave come “Guida SEO”, questo testimonia che la SEO funziona se bene applicata e che può condurre a risultati che hanno davvero dello sbalorditivo, come quelli ottenuti dallo stesso Roberto Serra.

I contenuti della guida

La guida SEO concepita da Roberto Serra è davvero un compendio di tutto ciò che la SEO è e rappresenta. Come è lecito aspettarsi la guida parte proprio dalla specifica di cos’è questa disciplina e che tipo di risultati può portare a chi la utilizza.

Roberto Spiega che la Search Engine Optimization è lo studio dei motori di ricerca finalizzato a un buon posizionamento dei siti web. A pensarci bene, questo è un po’ il sogno di chiunque abbia un sito e nutre il desiderio di posizionarsi per le parole chiave più importanti del proprio settore.

Dal testo si evince come oggi tutti i business necessitano di costruire una presenza in rete e aumentare la propria visibilità. I siti sono fatti per generare traffico, ma è impossibile riuscirci senza la giusta strategia e senza sfruttare la disciplina appositamente creata per arrivare a questo risultato, e cioè la SEO.

Poi Roberto nella sua guida passa a parlare di un aspetto fondamentale: come funziona il motore di ricerca. In effetti, è impossibile poter pensare di fare SEO senza comprendere a fondo come funziona Google e le sue leggi.

Tra i segreti del motore di ricerca che gli utenti normali non conoscono, vi è il fatto che Google per posizionare i contenuti li valuta e li compara attraverso specifici algoritmi. Sapere esattamente come funzionano è il sogno di ogni SEO, ma sono proprio i professionisti come Roberto Serra che riescono ad andare più vicini nell’interpretazione del loro funzionamento e di come restituiscono i risultati.

Infine, leggendo la guida si evince che con Google non si scherza. Con le tecniche “sporche” che utilizzano alcuni sedicenti SEO i risultati ottenuti sono a tempo determinato e non portano da nessuna parte. Meglio lavorare in maniera pulita facendo i dovuti investimenti.