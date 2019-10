Si perde nel bosco: anziana di 90 anni ritrovata nella notte

(Immagina di repertorio)

Allarme a Sumirago per la scomparsa di una donna di quasi 90 anni che si era allontanata da casa già dal pomeriggio di ieri, mercoledì 16 ottobre.

In serata per le ricerche è intervenuta una squadra di quattro tecnici di ricerca dell’Ust Varese che hanno operato insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri.

La donna è stata ritrovata viva in una zona boschiva e paludosa ed è stata recuperata e trasportata dai soccorritori con una barella toboga e assegnata al personale della Croce Rossa per il successivo trasporto in ospedale per accertamenti sanitari.