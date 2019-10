Stanchezza, problematiche motorie, stati di stress?

Stanchezza, problematiche motorie e stati di stress sono tutte problematiche che possono essere trattate e magari risolte attraverso la naturopatia orientale, un insieme di tecniche volte al miglioramento dello stato di benessere e della vitalità della persona, che lavorano soprattutto a stimolare un corretto stile di vita.

E proprio di naturopatia orientale si occupa Accademia AINAO di Gavirate, fondata dal dott. Giuseppe Pavani con la dott.ssa Stefania Gamberoni per promuovere un “cambiamento di rotta” nella visione contemporanea di queste discipline, con l’obiettivo primario di aiutare le persone a raggiungere uno stato di benessere e di equilibrio energetico.

Giuseppe Pavani, naturopata varesino ha dedicato la sua vita alla formazione nella pratica delle arti marziali e delle discipline orientali, mentre dalla cultura occidentale, ha posto grande attenzione verso le pratiche dei guaritori di campagna riuscendo quindi a unire il sapere e le arti orientali, con il sapere e le tradizioni occidentali.

Ankyo, Sei Fuku, Anma sono solo alcuni dei nomi delle tecniche di “aggiustamento” che servono a ripristinare il libero movimento attraverso stiramenti dolci delle “fasce” muscolari ed energetiche. Quello proposto da AINAO è un modo diverso ed efficace per star bene che mira all’insegnamento della cultura della salute attraverso l’osservazione della persona, ognuna diversa dall’altra e in continua evoluzione.

Negli anni l’esperienza del dott. Pavani si è unita a quella della dott.ssa Stefania Gamberoni per dare vita alla scuola di naturopatia tradizionale orientale, un percorso professionale che forma operatori di naturopatia, dove la formazione avviene studiando e ricercando le risposte nelle arti tradizionali orientali ma senza dimenticare anche quelle della nostra cultura occidentale.

Da alcuni anni ha iniziato la sua collaborazione in AINAO il dott. Wu Nanfei, che si occupa di medicina tradizionale cinese, un ramo importante nel mondo olistico, una medicina alternativa (qui in occidente) ma ufficiale in oriente, che conta oltre cinquemila anni di storia.

La scuola è sede inoltre della scuola biennale in tecniche manuali olistiche orientali, che permette di ottenere l’attestato nazionale AICS del Dipartimento di Scienze e Tecniche Olistiche di operatore in tecniche di massaggio.

Parallelamente alla scuola è attiva su tutto il territorio l’Associazione Italiana Naturopatia e Arti Orientali asd che promuove costantemente la divulgazione e la conoscenza di tutte quelle discipline sia salutistiche sia marziali volte alla prevenzione e al miglioramento dell’equilibrio psico-fisico dell’individuo.

Per maggiori informazioni e per scoprire tutte le attività di AINAO è possibile visitare il sito internet, chiamare i numeri 3381276046, scrivere a info@accademiainao.it oppure recarsi presso la sede dell’associazione, in via IV Novembre 25 a Gavirate.

