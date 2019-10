“Il traditore” inaugura il cineforum del Castellani. Ecco il programma completo

Partenza di qualità per il cineforum del Castellani di Azzate.

Giovedì 3 ottobre, il film di apertura sarà Il traditore di Marco Bellocchio, che si avvale, non solo di una grande regia, ma delle interpretazioni maiuscole di Pierfrancesco Favino e Luigi Lo Cascio.

Il film sarà presentato e commentato da Alessandro Leone con inizio alle ore 21.

Il programma prevede poi altri sei film di qualità, a partire dalle ultime eccezionali opere di Wajda (Il ritratto negato) e di Eastwood (The Mule), all’ultimo incredibile film di Quentin Tarantino C’era una volta a… Hollywood.

Il programma completo del cineforum Cinema Castellani di Azzate

03/10 Il traditore

10/10 Il ritratto negato

24/10 Dolor y Gloria

31/10 C’era una Volta… a Hollywood

07/11 Il Corriere – The Mule

14/11 The Rider – Il sogno di un cowboy

21/11 C’era una volta in Colombia

La rassegna si svolge in collaborazione con Filmstudio90.

Inizio proiezioni ore 21.00 – Ingresso 4,50 €

Durante la prima serata sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento all’intera rassegna al prezzo di 21.00 €