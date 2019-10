In treno da Milano ai mercatini di Natale della Svizzera, a partire da 25 euro a tratta. Anche quest’anno Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere organizzano la “promo natalizia” offrendo collegamenti vantaggiosi e scontati per alcune delle più belle cittadine elvetiche.

Promo Mercatini

Acquistando in prevendita dal 21 ottobre e durante tutto il mese di novembre 2019 i biglietti dei collegamenti Eurocity da Milano a Basilea, Berna, Lucerna, Montreux, Losanna, Ginevra o Zurigo, si possono visitare i più caratteristici mercatini di Natale delle città svizzere, raggiungendo in tutta comodità il centro storico e approfittando allo stesso tempo di eccezionali sconti.

La tariffa PROMO MERCATINI è valida per chi viaggia dal 21 novembre al 19 dicembre 2019 per i posti di 1a e 2a classe dei treni Eurocity Italia-Svizzera verso le destinazioni menzionate (16 collegamenti diretti al giorno da Milano Centrale).

Il prezzo della tariffa PROMO MERCATINI è di 25 euro a tratta per la 2a classe e 45 euro a tratta per la 1a classe. La tariffa è a posti limitati, non è rimborsabile né modificabile.

I biglietti PROMO MERCATINI si possono acquistare in Italia, presso le biglietterie di stazione, sul sito www.trenitalia.com, tramite l’App Trenitalia (selezionando il nome offerta “Promo Mercatini”) e nelle agenzie di viaggio abilitate.

Tutte le info qui