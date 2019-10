Svizzera, il calendario dei mercatini di Natale

La magia del Natale sta per arrivare nelle principali città della Svizzera. Anche quest’anno molte cittadine oltre confine si vestiranno a festa offrendo luci, allestimenti, eventi e mercatini unici e caratteristici. Bancarelle con prodotti d’artigianato, addobbi, doni e prodotti enogastronomici accoglieranno i visitatori a partire dalla fine di novembre.

Il calendario mercatini di Natale in Svizzera

– BASILEA, dal 28 novembre al 23 dicembre 2019 shopping natalizio nella città dei musei: il mercatino si svolge in Barfüsserplatz e in Münsterplatz, accanto alla Cattedrale, con chalet in legno vistosamente addobbati e leccornie come gli imperdibili Läckerli (tipici biscotti di Basilea). Per chi ama la fondue appuntamento in Claraplatz alla Sennenhütte, tutti i giorni dalle 11 alle 20h30.

– BERNA, dal 30 novembre al 24 dicembre 2019 in Waisenhausplatz e in Münsterplatz, nel cuore della capitale patrimonio Unesco: fra i prodotti tipici i fiori secchi, gli oggetti in legno, le candele profumate e i gioielli. Da assaggiare il sidro caldo e il pan di zenzero. Dal 18 dicembre al 16 febbraio la piazza di fronte al Palazzo Federale si trasforma in una pista di pattinaggio accessibile gratuitamente: 600 mq per volteggiare e un ristorante per rifocillarsi. Dal 28 novembre al 29 dicembre nel parco Kleine Schanze il Mercatino delle Stelle con lo chalet della fondue aperto tutti i giorni dalle 11 alle 24.

– LUCERNA, dal 5 al 22 dicembre 2019: tradizione e design convivono nei mercatini di Lucerna. Ci sono le colorate bancarelle di Franziskanerplatz o, per chi è alla caccia di regali originali, il Festival “Design Schenken” (Design da regalare) al Viscosistadt Emmenbrücke, quartiere emergente dell’hinterland di Lucerna, dove dal 6 al 8 dicembre sono in vendita gli oggetti creati da 90 designer svizzeri. Durante i weekend a dicembre e il giorno dell’Immacolata in Weinmarkt ha luogo, invece, l’Handcraft Market per chi è alla ricerca solo di oggetti fatti a mano.

– MONTREUX, dal 21 novembre al 24 dicembre 2019. Compie 25 anni Montreux Noël: uno scenario eccezionale tra lago e montagne fa da cornice a questo mercatino, che vanta 160 chalets con prodotti fatti a mano, specialità culinarie e ruota panoramica sul lungolago e il Villaggio di Babbo Natale sul monte Rochers-de-Naye, a 2’042 metri d’altitudine, raggiungibile con il trenino a cremagliera.

– LOSANNA, dal 20 novembre al 31 dicembre 2019: un calendario ricco e diversificato di eventi irrompe nelle vie di Losanna in occasione della rassegna Bô Noel̈ . In piazza Saint- François, in Place Pepinet e in Place de l’Europe vengono allestiti i tradizionali mercatini di Natale. In piazza de la Louve c’è il Villaggio dei Bambini mentre sulla spianata del Flon si può pattinare. E fino al 31 dicembre installazioni luminose con il Festival Lausanne Lumiéres da ammirare individualmente o con i tour guidati.

– GINEVRA, dal 4 al 31 dicembre 2019: durante il periodo natalizio il Parc des Bastions, uno dei parchi più belli di Ginevra, si trasforma in uno scenario incantevole di luci e sorprese. Molte le possibilità per i golosi: dal panino all’astice ai più tradizionali piatti svizzeri: fondue, raclette o strudel, sempre accompagnati da un bicchiere caldo di vin brulè. I più piccoli potranno divertirsi sulla pista di ghiaccio o al Children’s Pavilion, una sala giochi dove scaldarsi e giocare in compagnia.

– ZURIGO, dal 21 novembre al 23 dicembre 2019 in tutta la città: sono 5 i principali 2 mercatini dislocati nella città vecchia, in Stazione (aperto anche il 24 dicembre), sulla Werdmühleplatz, al Münsterhof e nella scenografica Sechseläutenplatz di fronte al lago con il Wienachtsdorf (villaggio di Natale) e la pista di pattinaggio. Da non perdere i canti natalizi dell’originale e suggestivo Singing Christmas Tree. Le luminarie della Bahnhofstrasse, lo shopping serale e le aperture domenicali dei negozi completano la variegata offerta.