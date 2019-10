Tutti pazzi per gli ultrabook! Come scegliere il modello perfetto

Al giorno d’oggi siamo tutti abituati ad essere sempre connessi e abbiamo bisogno di avere a disposizione smartphone, tablet o addirittura il pc in ogni momento. La tecnologia ed il web sono entrati ormai nelle nostre vite, al punto che non possiamo più farne a meno. Dalle mail di lavoro ai social network durante il tempo libero, essere connessi è diventata una priorità ed il mercato propone anno dopo anno strumenti in grado di assecondare questa nuova esigenza. La fortuna degli ultrabook è dipende anche da questo, perché è cresciuta sempre di più l’esigenza di avere a portata di mano un dispositivo che ci offra il massimo in termini di funzionalità ma che al tempo stesso sia leggero e pratico da trasportare.

Come scegliere un ultrabook

Avete già deciso che il vostro prossimo acquisto sarà un ultrabook ma non sapete come orientarvi nella scelta visto che il mercato propone moltissimi modelli differenti? La strategia migliore per trovare quello perfetto è consultare un portale che confronta le alternative e valutare se il miglior ultrabook della classifica faccia al caso vostro. Prima ancora di questo però vi conviene sapere quali sono le caratteristiche tecniche da valutare, in modo da poter fare una scelta ragionata e consapevole.

Ultrabook: le caratteristiche tecniche che fanno la differenza

Le caratteristiche tecniche fondamentali in un ultrabook sono pressochè identiche a quelle che dobbiamo valutare quando scegliamo un notebook ossia PCU, RAM e SSD (o Hard Disk). La scheda video è importante se intendete utilizzare il vostro ultrabook per effettuare lavori di grafica o per il gaming: in tal caso vi conviene optare per quelle più performanti. Anche le dimensioni hanno la loro importanza ma queste devono rispondere alle vostre esigenze quindi dovrete valutarle personalmente.

# La CPU (processore)

Il processore è una componente fondamentale perché può essere considerato il cervello del computer. Da questo elemento dipende la velocità di calcolo della macchina e quindi in generale le sue prestazioni, quindi non bisogna mai trascurare la CPU perché se di scarsa qualità potrebbe compromettere l’intero funzionamento del computer. Nei migliori ultrabook di fascia media potete trovare la Intel Core i7 che è il massimo in termini di performance, ma possono andare bene anche le Intel i3, lntel i5 o l’AMD Serie A. Solitamente queste sono le due marche più affidabili, ma ci sono anche delle eccezioni da valutare di volta in volta.

# La RAM

La RAM è la memoria volatile del computer e dalla sua capacità dipende la velocità della macchina stessa e la sua capacità di avviare diverse applicazioni in contemporanea. In linea di massima non conviene mai scendere sotto i 4 GB di RAM, ma se volete delle prestazioni effettivamente soddisfacenti sarebbe meglio andare dagli 8 GB in su.

# SSD (o Hard Disk)

La SSD è la moderna memoria di massa, che sostituisce (in meglio) il vecchio Hard Disk. La differenza principale è che la SSD non ha componenti meccaniche e questo la rende molto più sicura, affidabile ma anche veloce. Al giorno d’oggi conviene di gran lunga scegliere un ultrabook con SSD piuttosto che Hard Disk.