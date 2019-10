Un sabato in biblioteca per tutti i bambini

Continuano le attività della Biblioteca comunale G.B. Roggia rivolte ai più piccoli. Oltre agli incontri che in settimana coinvolgono gli studenti, non mancano appuntamenti il sabato mattina. In particolare, sabato 5 ottobre la biblioteca, in collaborazione con la fondazione Aida, nell’ambito della rassegna “Leggere insieme” promossa dal sistema bibliotecario Busto Arsizio Valle Olona, propone ad un pubblico di piccolissimi lettori dai 18 ai 36 mesi una lettura animata dedicata a “Il mondo di Helen Oxenbury e le sue famose storie”.

L’incontro si terrà nella sala ragazzi, al piano superiore della biblioteca, in due fasce orarie, la prima alle 10.30 e la seconda alle 11.30. L’ingresso è gratuito ed è necessaria la prenotazione al numero di telefono 0331390390.

Nel pomeriggio, alle 16.00, sempre nella sala ragazzi della biblioteca, sarà presente la scrittrice Mathilde Bonetti che ha trasformato le sue passioni in splendidi romanzi per ragazzi. Presenterà la sua ultima fatica dal titolo “Cuore di lupo” e risponderà alle domande e alle curiosità dei ragazzi presenti. Seguirà “Colora il tuo Totem”, una divertente attività aperta a tutti.