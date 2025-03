Ferretti torna a parlare in aula: “L’omicidio di Fabio Ravasio è stato organizzato da Adilma”

Doveva essere solo un’udienza interlocutoria quella di stamattina in tribunale a Busto Arsizio per l’omicidio di Fabio Ravasio ma si è trasformata in una ampia e piena nuova confessione da parte di uno degli imputati, quel Massimo Ferretti che la principale imputata accusa di essere l’ispiratore e l’organizzatore dell’investimento del commerciante parabiaghese avvenuto in via Vela a Parabiago, il 9 agosto dello scorso anno.

Ferretti, all’epoca gestore di un bar e uno degli amanti della vedova nera brasiliana, ha chiesto di poter fare nuove dichiarazioni spontanee nelle quali ha raccontato tutte le fasi che hanno portato all’uccisione dell’ultimo compagno della 49enne.

L’imputato ha raccontato in tribunale la sua relazione con la donna, descrivendola come un rapporto patologico e dominato da rituali esoterici legati alla magia nera brasiliana: «Non capivo più niente – ha detto più volte – ero completamente innamorato di lei». Adilma gli aveva dipinto il compagno, Fabio Ravasio, come un padre violento e pericoloso, affermando di temere ritorsioni se lo avesse lasciato.

Nel giugno 2024, la donna avrebbe iniziato a cercare qualcuno disposto a uccidere Ravasio, accusando Ferretti di codardia per non volerlo fare. Avrebbe persino tentato di assumere un sicario, ma, di fronte ai costi elevati, avrebbe deciso di organizzare un investimento stradale simulato.

A tal fine, avrebbe coinvolto tutti gli odierni imputati, escludendo solo il meccanico Fabio Oliva, e avrebbe tenuto riunioni nel bar di Ferretti per definire i ruoli del delitto, includendo anche suo figlio Igor quando ha capito che non avrebbe potuto fidarsi di Marcello Trifone, ultimo marito ufficiale della donna. Ferretti ha infine ammesso di essere stato a conoscenza del piano e di non aver fatto nulla per impedire che venisse messo in atto.

Nella prossima udienza altri due imputati dovrebbero fare dichiarazioni spontanee per ribadire, ancora una volta, la centralità della figura di Adilma Pereira Carneiro nell’omicidio di Fabio Ravasio.