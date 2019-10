Un workshop per imparare a realizzare i podcast

Che cos’è un podcast? E come si realizza? Se questa domanda continua a girarvi per la testa siete nel posto giusto. I podcast sono sempre più diffusi: se ne trovano di tutti i tipi, per ogni argomento e per interesse. Sono una delle nuove frontiere della comunicazione, anche nel mondo del giornalismo. Come saperne di più? Partecipando al workshop in programma per l’8 novembre, dalle 9 alle 11, nella sala F della Camera di Commercio di Varese.

L’incontro è libero e gratuito, aperto a tutti (oltre a dare crediti per la formazione continuativa dei giornalisti) e permetterà di capire come realizzarli, quale strumentazione è necessaria usare e quali sono i trucchi del mestiere.

A condurre l’incontro sarà Paolo Piacenza. Giornalista professionista, vive e lavora a Torino. Dal 2004 è tutor al Master in Giornalismo dell’Università di Torino per il laboratorio di radiofonia e podcasting, in precedenza per il laboratorio di giornalismo online. Ha lavorato dal 2007 al 2012 a Radio24 – Il Sole24Ore, con cui continua a collaborare. Si occupa prevalentemente di temi economici e sociali. È direttore editoriale del Progetto Pop Economix e socio fondatore della start-up Mercato Circolare.