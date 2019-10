Un’auto ribaltata a Cadrezzate, intervengono i soccorsi

Un incidente stradale e un’auto che finisce ribaltata. Sono le prime informazioni di quanto accaduto a Cadrezzate con Osmate, in via Giacomo Matteotti dove alle 17.10 è scattato l’allarme di intervento per i soccorritori.

Sul posto sono arrivate due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno lavorando per prestare soccorso, mettere in sicurezza l’area e ricostruire la dinamica dell’incidente.