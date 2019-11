Aggredisce il direttore dell’Ovs, arrestato per rapina impropria

Nel tardo pomeriggio di lunedì i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese hanno arrestato in flagranza di reato due pregiudicati, cittadini extracomunitari, un 34enne del Burkina Faso dimorante in provincia di Lodi ed un 21enne tunisino residente a Varese, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, responsabili, rispettivamente dei reati di furto aggravato e rapina impropria.

(foto d’archivio)

Primo episodio all’Esselunga di via Caracciolo: i militari dell’Arma in seguito a una segnalazione telefonica al 112 e hanno bloccato il 34enne, che si era impossessato di 7 bottiglie di superalcolici, del valore commerciale di circa 165 euro, nascondendole all’interno di uno zaino. Lo straniero, fermato da personale addetto alla vigilanza che allertava i Carabinieri, è stato accompagnato alla vicina caserma di via Saffi, dove si trova tutt’ora ristretto in attesa di giudizio.

Sempre nel tardo pomeriggio di lunedì, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti nella centralissima Piazza Monte Grappa, all’OVS, dove hanno sorpreso e bloccato un 21enne tunisino che aveva sottratto alcuni capi di vestiario, del valore commerciale di 348 euro, e – nell’intento di fuggire – aveva aggredito con una gomitata il direttore dell’esercizio commerciale, facendolo cadere a terra. La refurtiva veniva interamente recuperata e restituita ai rispettivi aventi diritto. Il Tunisino veniva arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Varese, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa udienza di convalida.