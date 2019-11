“Attenti alle buche, segnalate i problemi al Comune“

Buongiorno,

percorro abitualmente le strade del comune di Varese per lavoro principalmente.

Da mesi c’è una situazione cronica di strade dissestate, che in alcuni punti, persiste inspiegabilmente. vorrei che la gente che frequenta abitualmente la città sia coinvolta nel segnalare queste zone di pericolo che dopo tante settimane di pioggia si sono espanse a macchia di leopardo.

Mi piacerebbe che la gente fosse informata su che canali, comodi ovviamente, come una semplice mail, possa usare per informare il Comune sui punti pericolosi della viabilità, pericolosi perché in molti casi ci troviamo di fronte a crateri, che sotto la pioggia e al buio, sono invisibili.

Capisco che la vigilanza non possa essere al corrente di tutti i punti di pericolo, quindi dovremmo essere noi cittadini a informare il Comune costantemente sulla situazione.

Questo per evitare che accadano episodi gravi in cui qualcuno si possa veramente fare male.

(Lettera firmata)