Autunno e allergie: corretta diagnosi e accorgimenti mirati per una migliore qualità di vita dei bimbi

L’autunno esplode con la sua magia di foglie colorate, che i più piccoli si divertono a far scricchiolare sotto i piedi durante le passeggiate all’aperto in cui l’aria si fa sempre più frizzantina. Per tutelare la loro salute in questo periodo non basta coprirli adeguatamente con giacche e cappellini, anche perché non sempre uno starnuto è preludio a un noioso raffreddore.

Quando iniziano a divenire frequenti i colpetti di tosse, il nasino cola e gli occhi bruciano, infatti, un’altra possibilità è che si tratti di allergia e per quanto si sia soliti credere che si tratti di un disturbo maggiormente legato alla primavera, in realtà anche la stagione autunnale può presentare delle insidie in tal senso.

Le più comuni cause possono essere la presenza di polline d’ambrosia o quello della parietaria nell’aria, le muffe alternarie e, soprattutto in casa, gli acari della polvere. Se mentre si è fuori purtroppo non è possibile arginare l’impatto di sostanze volatili sull’apparato respiratorio dei bimbi, giacché è proprio in età pediatrica che possono iniziare a presentarsi eventuali manifestazioni, è invece possibile rendere casa propria un luogo sicuro sotto questo aspetto.

Prima di tutto si dovranno effettuare dei test mirati, ovviamente da eseguire sotto il consiglio e la guida del proprio pediatra, per ottenere una diagnosi corretta e tempestiva e adottare comportamenti specifici. Una volta appurata l’origine dell’allergia, qualora acari e polvere ne fossero i principali responsabili, si potrà di certo rendere l’ambiente domestico maggiormente salubre e migliorare la qualità di vita dei piccoli di casa.

Per eliminare o ridurre drasticamente la presenza di acari annidati nei tappeti o di polvere e pollini entrati dalle finestre aperte e depositatisi sui pavimenti, tra le soluzioni migliori di certo vi è l’uso di una buona scopa elettrica. Contrariamente a una scopa tradizionale, che rischia di mantenere volatili le cause di questo malessere, semplicemente spostandole o trascinandole da una zona all’altra della casa o sollevandole in aria, le scope elettriche sono invece provviste di ottimi sistemi di filtrazione interni, addirittura fino a 4 livelli talvolta, che intrappolano con estrema efficacia detriti, polvere, pollini e allergeni, reimmettendo in circolo aria pura da respirare a pieni polmoni in tutta sicurezza.

Dall’analisi comparativa condotta da Habu.it si può evincere che i moderni modelli di scopa elettrica dotati di filtri Hepa sono l’ideale per intrappolare anche particelle infinitesimali, dal diametro di soli 0,3 micron, una garanzia ottimale per vivere la propria abitazione senza stress insieme ai più piccoli tutelando la loro delicata salute. Ciò oltretutto velocizzando le operazioni quotidiane di pulizia che risulteranno non solo più rapide ma, soprattutto, più approfondite, lasciandoci tempo di qualità da vivere in famiglia.