Bonificata l’area dell’ex fornace

La ciminiera è dritta e svetta verso il cielo, come un tempo. Starà lì ad indicare che un tempo quello fu per Cazzago Brabbia un luogo di lavoro e di prosperità. L’area dell’ex fornace di Cazzago Brabbia è stata bonificata. I tempi sono stati un po’ più lunghi del previsto ma ora l’opera più impegnativa, liberare dai detriti e dall’amianto 10 mila metri quadrati, è stata compiuta.

Un’impalcatura è stata montata attorno alla ciminiera che così è stata messa in sicurezza ed è iniziata la pulizia del vecchio forno. Non si potrà purtroppo salire in cima all’alta torre ma almeno sarà dritta e stabile.

La fornace “Quaglia e Colombo” era attiva e dava lavoro a molti abitanti di Cazzago Brabbia ma intorno al 1950, a causa di un’alluvione che aveva colpito tutta la zona, la struttura fu abbandonata. Nel tempo l’ex fornace fu utilizzata come una sorta di discarica: furono gettati rifiuti di ogni genere persino nel laghetto che si trovava accanto alla fabbrica e che veniva utilizzato per “pescare” l’argilla usata per produrre mattoni.

Nel 2016 la Regione Lombardia aveva assegnato al Comune di Cazzago Brabbia un milione di euro per risanare la zona. L’area ora è del tutto ripulita e potrà torna ad essere un luogo da visitare, immerso nella natura.