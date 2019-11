Carabinieri coi cani trovano droga fuori da scuola

Alla fine dalle cartelle è spuntata la marijuana: l’hanno fiutata i cani che i carabinieri hanno schierato a Busto Arsizio fuori da alcuni istituti superiori.

Si tratta dell’attività di prevenzione e contrasto dei militari per colpire lo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nelle adiacenze degli istituti scolastici.

E nelle scorse ore, con l’ausilio dell’unità cinofila nucleo carabinieri Casatenovo (Lc), i carabinieri della stazione di Busto hanno passato al “setaccio“ poco meno di 200 studenti – controllati all’esterno di alcune scuole della città.

Nel corso dei controlli sono stati segnalati alla competente autorita’ amministrativa, in quanto trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana due giovanissimi studenti, un 19enne ed un 18enne, entrambi incensurati, trovati in possesso di marijiuana per uso personale;