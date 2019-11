Caronnese e Legnano per confermarsi, Castellanzese per reagire

Domenica 24 novembre (ore 14.30) sarà un’altra giornata importante per i Gironi A e B della Serie D. (Foto Facebook – Castellanzese Calcio 1921)

Caronnese, Legnano e Castellanzese affronteranno delle trasferte, ma se per rossoblu e lilla l’obiettivo è quello di tenere aperta la striscia positiva, i neroverdi devono invece invertire la rotta.

GIRONE A

BORGOSESIA – CARONNESE

La Caronnese vuole difendere il primo posto, ma per farlo dovrà riuscire a espugnare Borgosesia, un campo sempre ostico. I rossoblu guidano il Girone a con 22 punti, pari merito con Prato e Sanremese, e non vogliono staccarsi. I piemontesi invece, a quota 16, deve cercare di risalire la china di una classifica sempre molto corta e guadagnare posizioni. A Sanremo ci sarà invece lo scontro diretto tra le altre due capoliste del girone, con i liguri che ospiteranno il Prato.

13a GIORNATA: Borgosesia – Caronnese; Bra – Lavagnese; Casale – Fossano; Ghiviborgo – Seravezza; Ligorna – Savona; Lucchese – Fezzanese; Real Forte Querceta – Verbania; Sanremese – Prato; Vado – Chieri. CLASSIFICA: Prato, Sanremese, Caronnese 22; Fezzanese, Casale, Fossano 20; Real Forte Querceta 18; Chieri, Lucchese, Borgosesia 16; SAvona, Seravezza Pozzi, Ghiviborgo 15; Ligorna, Bra 11; Lavagnese, Verbania 10; Vado 9.

GIRONE B

VIRTUS CISERANOBERGAMO – CASTELLANZESE

La Castellanzese deve cambiare rotta e ritrovare la vittoria che manca dallo scorso 13 ottobre. In mezzo sei gare senza gioie, con due sconfitte e quattro pareggi. I neroverdi devono cercare di fare punti ad Alzano Lombardo contro la Virtus per provare a tenere a distanza il fondo della graduatoria e cercare di recuperare qualche posizione. I bergamaschi – nati in estate dalla fusione della Virtus Bergamo e del Ciserano – arrivano da una bella vittoria esterna e puntano ad avvicinarsi alle zone nobili della classifica.

TRITIUM – LEGNANO

Il Legnano sta andando benissimo, è in zona playoff e punta a fare sempre meglio. Davanti ai lilla ci sarà però una trasferta complicata a Trezzo d’Adda contro la Tritium, squadra che sta provando a risalire fino al professionismo dopo le annate dal 2010. La squadra di mister Vincenzo Manzo proverà ovviamente a tenere aperta la striscia positiva, portando a casa punti anche da questo che ha tutta l’aria di essere un esame di maturità.