A Cassano si prepara lo shopping in piazza, aspettando il Natale

Una giornata per dare il via alla stagione natalizia a Cassano Magnago. La società ‘Shopping in piazza‘, insieme all’assessore al commercio Daniele Mazzucchelli e al presidente della consulta comunale attività economiche Stefano Dominici, hanno presentato l’evento di domenica 1 dicembre.

La prima giornata di dicembre sarà interamente dedicata allo svago, allo shopping e al divertimento. Tra le foto con Babbo Natale, lo spettacolo delle bolle di sapone e le bancarelle, sarà dedicata a tutti. «Ci siamo affidati a una società esterna – dice Mazzucchelli, motivando la scelta di affidarsi a ‘Shopping in piazza’ – perché da soli non ce l’avremmo fatta. Abbiamo chiesto a tutte le attività cassanesi di partecipare, ma solo quattro hanno deciso di aderire. Speriamo sia una bella giornata e di far vedere che a Cassano si possono fare eventi interessanti». Un po’ più critico il giudizio di Dominici, che lamenta uno scarso riscontro dei commercianti nelle iniziative che vengono proposte: «Ma i cassanesi hanno sempre risposto presente».

L’evento si svolgerà domenica 1 dicembre in Piazza della Libertà, e durerà dalle 8 alle 19. «Non temiamo la pioggia», assicurano tutti, anche se in tal caso «alcune iniziative salteranno, come lo spettacolo delle bolle di sapone».

Alla conferenza stampa erano presenti anche le proprietarie della fumetteria ‘Otaku Hero‘ – aperta da 12 anni – tra le prime ad aderire ai mercatini. I dirigenti di ‘Shopping in piazza’ confermano di aver dato precedenza «alle attività di Cassano; dopodiché, ci siamo rivolti anche all’esterno. Il nostro obiettivo – spiegano – è riqualificare il commercio in piazza e riportare la tradizione dei mercati di una volta, con una visione sul futuro». L’organizzazione dell’evento, afferma Mazzucchelli, è stata fatta in fretta: «Ci siamo incontrati tra ottobre e novembre; all’inizio pensavo al 2020. Ma vista la disponibilità del 1 dicembre di entrambi, ci siamo messi a lavorare subito».

La speranza dell’amministrazione a guida Poliseno è che «la giornata possa essere un buon punto di partenza per il futuro. Se vogliamo portare in paese altri eventi, e superare il leggero scetticismo dei commercianti, questo sarà il test ideale».