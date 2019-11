Cislago, quasi pronto il nuovo centro sportivo

È ormai quasi pronto il nuovo centro sportivo di Cislago di via Goito. Costruito con i soldi di Autostrada Pedemontana Lombarda per compensare il passaggio dell’arteria autostradale sul suolo cittadino, il nuovo centro comprende attualmente un campo da calcio, ma l’idea è quella di realizzare in futuro un centro polifunzionale provvisto di palestra e giochi. Il Comune ha ricevuto in totale 2,95 milioni di euro da Pedemontana, più un contributo supplementare di 250 mila euro da Concessioni Autostradali Lombarde (CAL). I lavori dovrebbero concludersi entro la fine di quest’anno, anche se poi per poter effettivamente iniziare ad utilizzare il campo bisognerà attendere la prossima primavera, una volta concluse le operazioni di collaudo e omologazione.

L’idea di un nuovo centro sportivo è nata dalla precedente amministrazione, che aveva chiesto a Pedemontana di restituire al Paese un centro sportivo; il cantiere di Pedemontana infatti, aveva infatti creato non pochi problemi alla fruibilità del centro sportivo di via Giovanni XXIII.

Successivamente in seguito a diversi passaggi burocratici e a varie modifiche dell’accordo con Pedemontana, a luglio 2018 erano finalmente iniziati i lavori.

Inizialmente il progetto prevedeva la costruzione di due campi da calcio in sintetico, entrambi all’interno del nuovo centro; tuttavia alla fine si è deciso di costruirne solo uno in via Goito e realizzare invece l’altro presso il vecchio centro sportivo di Via Giovanni XXIII, attualmente gestito dalla società di Venegono Inferiore ‘La Gazzella dello Sport’.

Una volta che il campo del nuovo centro sarà pronto (verso aprile del prossimo anno), non sarà dato in gestione a nessuna società sportiva, ma verranno stabilite dal Comune delle tariffe per il suo utilizzo. Successivamente il Comune indirà una gara pubblica per la gestione del nuovo impianto.