Il Città di Varese espugna Cittiglio e continua a comandare

Si è svolta quasi interamente la giornata di Terza Categoria nonostante la pioggia e i campi appesantiti dall’acqua. Nel Girone A seconda sconfitta di fila per il Marnate Nizzolina, vince invece il Città di Varese rimanendo saldamente in testa al Girone B. (Foto Facebook – ASD Città di Varese)

GIRONE A

Dopo otto vittorie di fila arriva la seconda sconfitta in serie del Marnate Nizzolina, trafitto 4-2 in casa dell’Union Castellanza. I marnatesi rimangono saldamente in testa al girone anche perché la gara tra Ardor e Torino Club ha subito il rinvio, così come la gara tra Jeraghese e Varano Borghi. L’Oratorio San Filippo vince 5-4 sul campo dello Sparta Castronno mentre terminano in pareggio Angerese – Sumirago (2-2) e Cedratese – Vergherese, 0-0 il finale.Turno di riposo per l’Orasport.

CLASSIFICA: Marnate Nizzolina 24; Ardor, Torino Club 17; Jeraghese 15; Oratorio San Filippo 14; Orasport 12; Varano Borghi, Sumirago 11; Angerese, Union Castellanza 10; Cedratese 7; Vergherese 5; Sparta Castronno 0.

GIRONE B

Il Città di Varese vince 3-1 a Cittiglio e rimane in testa al girone. Non molla il Biandronno che vince 1-0 contro il Ponte Tresa e rimane a contatto della capolista, anche se con una giornata in più. La France Sport vince in una gara ricca di emozioni 5-4 il Don Bosco, l’Olona supera 2-0 la Casport mentre termina 1-1 Brebbia – Rancio e Virtus Bisuschio – Fulcro Travedona. Rinviata la sfida tra Casbeno e Valcuviana.