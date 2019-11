Coppa Italia, la Pro Patria affronterà la FeralpiSalò

Dal Monza alla FeralpiSalò, dal “Brianteo” al “Lino Turina”.

La strada della Pro Patria in Coppa Italia di Serie C, dopo la vittoria in casa del Monza, passerà per Salò, un campo che più volte ha intersecato il recente passato della società biancoblu.

I bresciani, inseriti nel Girone B dove occupano il sesto posto con 22 punti, hanno battuto nella serata di giovedì 7 novembre il Lecco 1-0 (rete di Mordini) qualificandosi agli ottavi di finale.

La gara, che sarà ancora a eliminazione diretta, dovrebbe svolgersi mercoledì 27 novembre, ma la Lega Pro deve ancora confermare la data e l’ora.