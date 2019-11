Dalla “balera” all’apertivo vegano, è la settimana del Circolo Gagarin

Quella che inizia è una settimana ricchissima di cose da fare al Circolo Gagarin. Si inizia giovedì 21 novembre con la presentazione del libro a fumetti Gerda Taro, dedicato alla vita della donna che, insieme a Robert Capa, ha letteralmente inventato il mestiere di fotoreporter di guerra.

Venerdì 22 novembre torna la festa con Arcigay Varese: prima Balera Bustocca, una queer night con dresscode anni 90! La festa continua poi sabato 23 novembre con il concerto di Arianna Poli e Modulaar: indie folk ed elettronica sul palco del Circolo.

Domenica 24 novembre Circolo aperto dalle 19 per il consueto (e gustoso) aperitivo vegano in compagnia di Gusto Arsizio. La serata prosegue con il secondo appuntamento della nostra rassegna letteraria: protagonista sarà Ginevra Lamberti che ci presenterà il suo “Perché comincio dalla fine”. L’evento è dedicato alla libreria romana La Pecora Elettrica, che nella notte del 5 novembre è stata data alle fiamme per la seconda volta. Circolo Gagarin si unisce alla mobilitazione di tanti cittadini e di tante realtà, impegnati quotidianamente nel portare cultura e aggregazione in periferia così come in provincia.

Il programma nei dettagli

Giovedì 21 novembre

Gerda Taro, insieme a Robert Capa, ha raccontato la complessità della guerra, senza mai dimenticare l’umanità offesa e sperduta. Sara Vivan raccoglie e racconta la vicenda di Gerda Taro, la donna che ha letteralmente inventato il mestiere di fotoreporter di guerra. Ce lo presenta giovedì 21 novembre. Appuntamento dalle 21.30 Scopri di più.

Venerdì 22 novembre

Si balla al Circolo Gagarin con la libertà di essere se stess*, sempre! Insieme a noi gli amici di Arcigay Varese nella prima Balera Bustocca. In consolle per un dj-set speciale la nostra adorata Lady Madness Deejay, madrina d’onore della serata La Ines, dresscode: anni 90! Ci vediamo venerdì 22 novembre: scopri di più.

Sabato 23 novembre

Un sabato sera pensato per gli amanti di sonorità indie-folk e dell’elettronica suonata con sintetizzatori analogici. Sabato 23 novembre Arianna Poli e Modulaar sul palco del Circolo Gagarin. Ascolta qualcosa.

Domenica 24 novembre

Domenica 24 novembre Circolo aperto dalle 19 per il consueto Aperitivo vegano: buono e attento all’ambiente, con tanti piatti da scoprire, preparati con amore da Gusto Arsizio! Dalle 20.30 la serata prosegue con la nostra rassegna letteraria: ospite Ginevra Lamberti che ci presenterà il suo “Perché comincio dalla fine”. L’evento è dedicato alla libreria romana La Pecora Elettrica, che nella notte del 5 novembre è stata data alle fiamme per la seconda volta. Scopri di più.