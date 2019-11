Il desiderio di un figlio, tra le memorie di corpo ed emozioni

Ecco, per cominciare vi racconto questa storia: quando inizia dentro il cuore di una donna il desiderio di una gravidanza?

E soprattutto, è sempre facile ascoltare questo “sacro fuoco”?

Per nulla, perché dipende da tanti fattori, dentro la memoria del corpo e delle emozioni.

Ricevo questa mail da una donna che chiamerò AnnaLisa: “Buon giorno, volevo delle informazioni. Ho già un bimbo di due anni e ne stiamo cercando un altro, mi piacerebbe fare un percorso del genere (si riferisce alla nascita in Casa Maternità, ndr) però ho delle paure. Si può avere una specie di colloquio prima, ci possiamo risentire quando sarò incinta, come funziona?

Grazie mille”.

Rispondo: “Buongiorno, AnnaLisa! Ti propongo, se vuoi, di incontrarci anche se non sei incinta! Mi pare di leggere tra le righe che le paure potrebbero essere legate a qualcosa dell’altra tua esperienza o a qualcosa che comunque il progetto di una maternità futura ti smuove dentro. Sarebbe bello parlarne… Non ti propongo quindi un colloquio informativo generico, ma proprio un incontro specifico per te, per voi. Si può fare per preparare un terreno pulito e pronto alla nuova vita che verrà, se vuoi anche con il tuo compagno. Che ne dici? Un caro saluto”.

Si, AnnaLisa è venuta, accettando volentieri il mio invito!

Mi ha raccontato del suo travaglio e parto, di come si sia stato difficile e doloroso e di quanto si sia sentita sola, come in una bolla, senza capire quello che stava succedendo al suo corpo e al suo bambino, di quanto sia stato difficile poi allattare e… e quanta solitudine, tristezza, fatica.

“…Desidero un altro bambino ma mi devi promettere che questa volta sarà diverso!”

“Ci proveremo insieme, tu adesso sei un’altra, hai esperienza e consapevolezza, vediamo!”

Passa un mese, anzi passano 28 giorni, un tempo lunare perfetto, ed AnnaLisa mi chiama!

È incinta ed è felice.