Doppio incidente a Busto Arsizio

Due incidenti stradali intorno alle 8 a Busto Arsizio, con feriti (non in pericolo di vita).

Primo episodio in via della Vite-via Bettolo, zona Quintino Sella, alle 7.50: un 19enne è stato portato in ospedale in codice giallo.

Il secondo incidente è avvenuto invece poco dopo le 8, angolo via Milazzo: un’auto e un a moto si sono scontrate, stanno intervenendo due ambulanze. Non ci sarebbero feriti gravi.