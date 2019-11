Due concerti con i Selton e tanti ospiti

In attesa dell’uscita del nuovo album e del tour che partirà nel 2020, i Selton saranno in concerto a Milano e Roma per due eventi speciali, resi ancora più preziosi dalla presenza di alcuni amici che saliranno sul palco per fare festa insieme:

21.11 – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

Ospiti CANOVA, DARDUST e un GUEST A SOPRESA

23.11 – LARGO VENUE – ROMA

Ospiti LO STATO SOCIALE e MARGHERITA VICARIO

“Ci è sempre piaciuto regalare a chi viene ai nostri concerti un’esperienza unica – raccontano i Selton – Questa esigenza nasce dalla nostra anima busker, quando suonavamo per le strade di Barcellona. Questa volta però, abbiamo messo in piedi uno spettacolo davvero speciale, dinamico e con la partecipazione di tanti amici musicisti – ed un ospite a sorpresa per la data di Milano. Succederanno tante cose inaspettate sopra e sotto il palco… Non possiamo dire altro, sarebbe spoiler. A presto!”

I biglietti per i due concerti organizzati da Magellano Concerti sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Intanto, il 25 ottobre è uscito il nuovo singolo PASOLINI (Island/Universal Music), brano in stile funk carioca che con grande ironia e un pizzico di genio racconta dei nostri tempi. Una grande provocazione.

Vivendo a Milano da anni ma con un occhio sempre orientato verso l’altro lato dell’Atlantico, Daniel Plentz, Eduardo Stein Dechtiar e Ramiro Levy hanno deciso di dare vita a un pezzo che faccia muovere il culo come solo in Brasile sanno fare.

“Abbiamo visto libri di Pasolini lasciati sul comodino accanto al letto per fare colpo sulle ragazze, gente che cita Italo Calvino senza aver letto neanche un suo libro o che recita un aforisma di Umberto Eco per sembrare più intelligente. La verità è che leggiamo troppo poco e guardiamo troppi video e poi finiamo per rispondere ai messaggi con un emoji perché comporre una frase tutta intera ci sembra ormai troppo complesso.”

I Selton (Daniel Plentz, Eduardo Stein Dechtiar e Ramiro Levy) sono una band brasiliana trapiantata a Milano dal 2006. Dopo l’album d’esordio apprezzatissimo dalla critica, Banana à Milanesa (2008), hanno proseguito la loro attività discografica pubblicando altri quattro album: Selton (2010), Saudade (2013), Loreto Paradiso (2016) e Manifesto Tropicale (2017).