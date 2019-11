Elettroutensili e e-commerce: una sinergia in rapida espansione

Un tempo – neanche troppo lontano – erano i negozi di ferramenta più forniti, oppure i rivenditori specializzati, a rappresentare gli esercizi commerciali più affidabili per l’acquisto di elettroutensili. Un lavoratore specializzato, o anche solo un appassionato di lavori manuali fai da te – dalla falegnameria ai piccoli restauri, per intenderci –, era solito recarsi in queste tipologie di punti vendita per acquistare gli strumenti necessari. Che si trattasse di lavori professionali o di piccole riparazioni domestiche, in un buon negozio di materiale elettrico o ferramenta era possibile trovare quasi tutto il necessario.

Il rovescio della medaglia, oltre all’eventualità (soprattutto nei piccoli centri) di doversi spostare anche di diversi chilometri per trovare ciò di cui si ha bisogno, è rappresentato dalla disponibilità, non sempre copiosa, di articoli nel catalogo del singolo punto vendita. Detto in altri termini, le opzioni di scelta a disposizione del cliente erano solitamente limitate, anche presso i rivenditori più forniti.

Ecco perché, da diversi anni a questa parte, un numero sempre crescente di potenziali acquirenti di elettroutensili si è spostato progressivamente verso l'acquisto online. Come in molti altri settori, infatti, l'e-commerce rappresenta un allargamento della possibilità di scelta e una maggiore capillarità nelle opzioni a disposizione, grazie a dei cataloghi potenzialmente illimitati.

I vantaggi dell’e-commerce hanno ormai raggiunto ogni ambito della nostra vita quotidiana. E se i maggiori portali generalisti hanno ormai maturato fatturati in grado di proiettarli tra le aziende più floride del mondo, anche per i siti di vendite online più settoriali c’è spazio per condurre un business vincente. Ed è proprio questo binomio, le esigenze della clientela da una parte e lo spazio di manovra delle nuove imprese digitali dall’altra, ad aver conferito al mondo dell’e-commerce la forza necessaria a proporsi come valida alternativa al commercio tradizionale. Con buona pace dei puristi.