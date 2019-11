Esercitazioni di recupero tra le antenne delle telecomunicazioni

Si sono conclusi oggi i due giorni di esercitazioni congiunte tra gli specialisti vigili del fuoco del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) di Varese e i volontari del U.S.T. (Unità Soccorso Tecnico).

Galleria fotografica Esercitazione vigili del fuoco 4 di 8

I tecnici specializzati in soccorso in quota hanno, simulato la stabilizzazione e il recupero di un pericolante, rimasto ferito mentre svolgeva attività su di un traliccio per telecomunicazioni.

Le manovre svolte hanno permesso di affinare le tecniche di soccorso e la sinergia tra i due enti. Le operazioni si sono svolte nel comune di Marzio utilizzando alcune strutture messe a disposizione dalle società EOLO e ELVA s.r.l.