Francesco Piu Trio al Teatro Duse di Besozzo

Il cantante chitarrista blues Francesco Piu torna con il nuovo album Crossing, in uscita per Appaloosa Records/distribuzione IRD il 19 ottobre 2019. L’artista sarà poi in tour per presentare dal vivo il disco nei migliori teatri e live club del nostro Paese, con un’inedita formazione, in “electric trio”.

Francesco Piu con il suo raffinato mix diblues, funky, rock e soul, vanta quattro album in studio e tre dal vivo, tour in tutta Europa, Canada e Stati Uniti, concerti nei più importanti festival del genere, aperture ad artisti come Johnny Winter, Jimmie Vaughan, Robert Cray, Charlie Musselwhite, The Derek Trucks Band, The Fabulous Thunderbirds come anchedi tutti i concerti italiani del “John Mayall 85th Anniversary Tour”lo scorso marzo.

Con Crossing Francesco porta idealmente Robert Johnson e i suoi brani leggendarinel Mediterraneo attraverso la sua voce e lo slide della sua chitarra elettrica, li colora con le percussioni africane e medio orientali, le corde arabe, greche, l’elettronica e i suoni ancestrali della Sardegna (launeddas e canto a tenore). “In questo viaggio musicale ho sognato di portare Robert Johnson qua, in mezzo al Mediterraneo. Ho provato a miscelare la via maestra del blues del Mississippi con le percussioni africane, i suoni ancestrali della mia isola, la Sardegna, con le corde dell’oud e del bouzuki che vibrano sulle coste del Mare Nostrum. Il tutto contaminato da un pizzico di elettronica per farlo rivivere nei nostri giorni. Questo è il mio CROSSING.”

nuovo lavoro discografico è impreziosito dalla presenza di ospiti prestigiosiquali Antonello Salis, Gavino Murgia, Gino Marielli dei Tazenda, Marco Pandolfi, Bruno Piccinnu e Franziscu Pilu dei Cordas et Cannas, DJ Cris e Lino Muoio. Una sintesi sonora che rappresenta la mescolanza di culture che accompagnano e arricchiscono l’uomo dalla sua comparsa sulla Terra fino ai giorni nostri. CROSSING – The Music Of Robert Johnson, da un’idea e dal supporto diThe Blues Place, è stato arrangiato da Francesco Piu, registrazioni, mix e master sono ad opera di Giuseppe Loriga di Geppo Studio, Sassari. La formazione live intrioè composta da Francesco Piu voce e chitarre, Mauro Piu al basso e Silvio Centamore alla batteria e percussioni.