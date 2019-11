Il grande concerto “L’ospite d’inverno” offerto dalla Corale Verdi

A conclusione della “Samarate Classica” domenica 24 novembre 2019 alle ore 15,30 nella chiesa SS Trinità di Samarate si terrà il tradizionale concerto dal titolo “L’Ospite d’Inverno – Giovani Musicisti della Corale Giuseppe Verdi”.

Nelle scorse edizioni questa manifestazione ha visto la partecipazione di professionisti accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Europea. Quest’anno invece abbiamo pensato di dare spazio ai musicisti di casa, che pur non essendo ancora dei professionisti, si presentano con un curriculum di tutto rispetto e con capacità di così alto livello che siamo sicuri riusciranno a soddisfare le aspettative di un pubblico che auspichiamo numeroso.

«Chiara e Mariagrazia Pellegatta, entrambe diplomatesi rispettivamente al conservatorio di Modena e di Brescia con lode e menzione speciale, hanno partecipato a numerosi concorsi come concertiste, organiste della Corale della Giuseppe Verdi, si esibiranno in un concerto a quattro mani per pianoforte con musiche di Rachmaninov».

«Marco Vismara diplomato presso il conservatorio di Alessandria con lode e menzione speciale, ha partecipato a diversi concorsi, accompagna all’organo la liturgia della nostra comunità, proporrà brani di F.Liszt e J.S.Bach. Erica Rezzonico frequenta il corso di Canto Lirico presso il Conservatorio G.Cantelli di Novara, soprano della Corale G.Verdi, si esibirà brani di Verdi, Vivaldi e Mozart. A fare da cornice a tutto questo non può mancare la Corale Giuseppe Verdi che presenterà tre brani del Requiem in do minore di Luigi Cherubini e brani del repertorio verdiano.