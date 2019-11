Incendio in una palazzina a Locarno

Incendio al quinto piano di una palazzina in Via Varenna a Locarno. È successo nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17.30 in via Varenna, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Locarno, i soccorritori del Salva e i pompieri di Locarno che hanno provveduto a domare le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata, mentre i due animali domestici presenti nell’appartamento, un cane e un gatto, sono deceduti. Le 38 persone presenti nello stabile al momento del sinistro hanno già potuto fare rientro nelle rispettive abitazioni, dopo essere state evacuate precauzionalmente.