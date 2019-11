Incidenti stradali sul lavoro: un accordo tra Inail e Aci per la prevenzione

Gli incidenti stradali, e la loro rilevanza anche in ambito lavorativo, rappresentano il fulcro dell’incontro informativo organizzato dalla Direzione territoriale Inail di Varese, nell’ambito di un protocollo d’intesa siglato da INAIL Lombardia, Regione Lombardia e Automobil Club Milano per la realizzazione di progetti per la sicurezza stradale.

Il confronto su un tema di così grande spessore sociale rappresenta l’occasione per implementare la conoscenza relativa ai molteplici fattori che interessano questo fenomeno: i dati statistici sugli incidenti, la manutenzione dei mezzi, il corretto comportamento dell’utente della strada, l’utilità delle innovazioni tecnologiche a scopo preventivo, la tutela dell’infortunio in itinere.

Martedì 19 novembre dalle ore 10.30 alle 12.30, presso il Salone Estense di Via Sacco, 5a Varese interverranno esperti dell’INAIL, della Regione Lombardia e di Automobil Club Milano oltre a professionisti sia legali che tecnici della materia.

L’evento, con iscrizione obbligatoria, è rivolto ai lavoratori di ogni settore, in particolare a coloro che utilizzano un mezzo di trasporto in ambito lavorativo oltre che nella vita privata.

Il Seminario è valido ai fini della formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro.