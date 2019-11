Incontro con il dottor Sorriso, per scoprire la positività che aiuta a guarire

Il suo motto è “Un giorno senza sorriso è un giorno perso”, e questa frase di Charlie Chaplin ha caratterizzato tutta la sua vita, a partire da quella professionale che pure l’ha portato a contatto con il dolore piú grande che si possa immaginare, quello della malattia e della morte di un bambino.

Momcilo Jankovic, medico chirurgo specializzato in pediatria, ematologia, anestesia e rianimazione, per 34 anni ha esercitato la professione medica presso l’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato per tanti anni responsabile del Day Hospital oncologico (leucemie e non solo) del reparto di Ematologia pediatrica. E dove si é guadagnato sul campo l’appellativo di Dottor Sorriso per il suo approccio ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, eperla sua filosofia che insegna a reagire di fronte alla malattia in modo positivo.

Il Dottor Sorriso sará protagonista domani sera, venerdí 15 novembre, di un incontro organizzato ad Arcisate dall’associazione “Michi Raggio di Sole”che da anni affianca l’attivitá di raccolta fondi per sostenere la ricerca e l-assistenza ai piccoli malati oncologici, ad una serie di attivitá informative sui temi della salute, nel senso piú ampio. L’appuntamento é alle 21 nella Sala Frontalieri sotto al Comune di Arcisate.

«Con lui vogliamo capire come reagire di fronte alla malattia -spiega Marzia Caravaglia, presidente dell’associazione Michi Raggio Di Sole – Parliamo spesso di salute e anche di malattia, ma non ci piace fare “terrorismo”, preferiamo fare informazione e diffondere positività. Con il dottor Jankovic, che é una persona splendida, abbiamo preparato una serata emozionante e ricca di esperienze vissute ma soprattutto di tanta positività, laddove per noi l’obiettivo è sempre il sorriso di un bambino». Ingresso libero patrocinio Comune di Arcisate e in collaborazione con i genitori per la scuola e la Proloco di Arcisate