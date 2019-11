Induno Olona, verifiche tecniche sulla rete idrica

Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.A. ha in corso una fase di studio per l’efficientamento ed ottimizzazione idraulica dell’intero acquedotto del Comune di Induno Olona.

A tal fine si comunica che, tra le ore 22.00 di martedì 12 Novembre e le ore 3.00 di mercoledì 13 Novembre 2019, sarà interrotta l’erogazione idrica nelle seguenti vie: Via Olona, Via Buccari, Via Molini trotti, Via Angelo Poretti, Via Re Magi, Via Novara, Via Mulini Grassi.

Alla riattivazione dell’erogazione potranno verificarsi fenomeni di momentaneo intorbidimento dell’acqua; si consiglia pertanto di farla scorrere prima dell’utilizzo.

Per eventuali richieste di informazioni o comunicazioni da rivolgere al nostro personale prima dell’inizio dei lavori, vogliate cortesemente contattare il nostro Ufficio Reti al n. 0332 290 305 / 0332 290 362.