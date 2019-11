La Crennese ricorda Francesco Prina con una mostra e un filmato

In ricordo del campione Francesco Prina, che il 9 marzo 2019 avrebbe compiuto cent’anni, la Società Ciclistica Crennese allestisce una mostra fotografica nella sala comunale delle Ex Scuderie Martignoni a Gallarate, via Venegoni 3.

La mostra, aperta a tutti, sarà visitabile per tutta la giornata di sabato 9 novembre 2019, dalle ore 10 alle ore 18.

Sempre nella giornata di sabato 9 novembre 2019 dalle ore 11,30 alle ore 12,00 e nella stessa sede, si terrà una conferenza, nel corso della quale verrà illustrata, con racconti e filmati, la storia di Francesco Prina due volte campione d’Italia di Ciclocamprestre con la maglia della S.C. Crennese, l’attuale ciclocross, nel 1946 a Castellanza e nel 1948 a Crenna.

Mostra e conferenza, quest’ultima aperta al pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala, sono la continuazione degli eventi organizzati dalla società Ciclistica Crennese in occasione della celebrazione del centenario dalla nascita del suo grande campione e sono organizzati in coincidenza con un corso per operatori di sicurezza stradale durante le competizioni agonistiche, organizzato dalla Federazione Ciclistica a Gallarate e che richiamerà in città un gran numero di addetti ai lavori provenienti da tutta la Lombardia.