La magia del Natale a Villa Buttafava

Il 23 e 24 novembre 2019, nella splendida cornice di Villa Buttafava a Cassano Magnago, torna “Natale in Villa”, l’atteso mercatino di Natale, giunto alla sua dodicesima edizione e che ogni anno viene visitato da migliaia di persone che si immergono nell’atmosfera del luogo e ammirano i tanti prodotti esposti.

Quale migliore occasione per iniziare ad acquistare i propri regali di Natale, approfittando di tante idee, tutte in un solo luogo, in un solo giorno e in un’atmosfera magica e suggestiva?

Anche nell’edizione 2019 torneranno il coro degli Alpini “Rosa delle Alpi”, il coro “Armonico in…canto”, gli alunni della sezione musicale delle scuole medie Orlandi di Cassano e i suonatori di zampogna. Sabato 23 sarà presente un “madonnaro” bergamasco che eseguirà la riproduzione di una natività.

Attenzione particolare sarà rivolta ai bambini, con “il “villaggio degli elfi”, uno spazio dedicato, curato da AVIS Cassano Magnago, con laboratori, giochi, animazione e la presenza di Babbo Natale in persona.

A Villa Buttafava potete trovare oltre cento espositori, posizionati all’interno e all’esterno della villa, con stand di artigianato, prodotti naturali, decorazioni natalizie, presepi, borse, tovaglie, collane, gioielli e molto altro. Non mancheranno stand di prodotti tipici e biologici, formaggi, salumi, hamburger, patatine, castagne, birra, liquori, miele, marmellate, tisane e tante altre goloserie e non mancheranno gli stand di alcune associazioni.

Per chi lo vorrà saranno in vendita anche dei gadget da portare a casa a ricordo della manifestazione, a scelta tra un magnete o una tazza rossa da colazione e per tutta la durata dell’evento sarà attivo il servizio bar e ristoro.

L’evento si svolgerà dalle 10 alle 20, anche in caso di maltempo e gli organizzatori consigliano la visita il sabato o la domenica mattina, per godersi la visita in tutta tranquillità.

Durante gli orari di maggiore affluenza, l’ingresso alle sale della villa sarà scaglionato per motivi di sicurezza e verrà istituito un senso unico in via Trento e il divieto di sosta lungo la salita, con la possibilità di servirsi di una navetta che farà la spola per portare i visitatori in cima alla collina.

Programma

Sabato 23 novembre

Dalle 10.30 alle 19 Madonnaro della scuola madonnari di Bergamo eseguirà una grande riproduzione di una natività.

Ore 11 Racconti di Natale a cura del gruppo di lettura “lettori fuori dalle righe” nel “villaggio degli Elfi” a cura di AVIS Cassano Magnago

Dalle 10.30 alle 12.30 Intrattenimento musicale a cura degli alunni della sezione Musicale Scuole Medie Orlandi di Cassano Magnago.

Dalle 14.30 alle 16.30 Babbo Natale musicale. A cura del liceo musicale Bellini di Cassano M.

Dalle 15 alle 17 Incontra Olaf di Frozen. Truccabimbi

Dalle 15.30 alle 17.30 Incontra Babbo Natale e fai le foto sulla sua slitta!

Domenica 24 novembre

Ore 11 Racconti di Natale a cura del gruppo di lettura “lettori fuori dalle righe” nel “villaggio degli Elfi” a cura di AVIS Cassano Magnago

Dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 Laboratorio per bambini “Renna Rudolph”

Dalle 10.30 alle 12.30 Zampognari itineranti

Dalle 15 alle 17 Incontra Olaf di Frozen. Truccabimbi

Dalle 15 alle 16.30 Concerto itinerante del coro degli Alpini “Rosa delle Alpi” di Cassano Magnago

Dalle 15.30 alle 17.30 Incontra Babbo Natale e fai le foto sulla sua slitta!

Dalle 16.30 alle 18.30 Concerto itinerante del coro “Armonico in…canto”

Nei giorni dell’evento, dalle 10 alle 19:30, servizio navetta con partenza da via Trento 20

Per ogni ulteriore informazione è possibile visitare il sito internet dell’evento, chiamare il numero 348 3125019 o 0331 207821 oppure scrivere a info@villabuttafava.it.

