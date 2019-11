La pioggia vince sulla Magia del Natale: evento annullato

A malincuore, viste le previsioni meteo in peggioramento, gli organizzatori hanno dovuto prendere questa mattina la decisione di annullare l’edizione 2019 di “Magia di Natale ad Arcisate”, in programma per domani, domenica 24 novembre.

E’ invece confermato il mercatino di Natale dell’associazione “Michi Raggio di sole” che si svoge al coperto in Sala Frontalieri.