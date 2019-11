Natale solidale tra giochi, libri e magie, con “Michi Raggio di sole”

Da oggi, venerdì 22 novembre, fino a domenica 24 novembre nella Sala lavoratori frontalieri di via Roma sotto al municipio di Arcisate apre la Mostra mercato del libro e del gioco organizzata dall’associazione “Michi Raggio di sole“.

Dalle 9 alle 19 con orario continuato si potranno acquistare libri, giocattoli e altre proposte regalo per il Natale realizzate dall’associazione per sostenere la ricerca oncologica pediatrica.

Quest’anno due novità: sabato 23 e domenica 24, alle 16.15, ci sarà uno spettacolo di magia per bambini con Davide Carboni (ingresso libero), mentre domenica 24 dalle 10 alle 17 un team di Hairstylist Braiders realizzeranno per chi lo desidera infiniti look con trecce e nodi per tutti gusti e le occasioni, per grandi e piccini.

Il mercatino di Natale di Michi Raggio di sole prosegue nel prossimo fine settimana ad Induno Olona: sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, sempre dalle 9 alle 19, sarà in Sala Bergamaschi, in piazza Giovanni XXIII (di fianco alla chiesa).