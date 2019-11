La UYBA torna in campo, a Busto arriva Caserta

Domenica 10 novembre, alle ore 17, la UYBA torna in campo contro le ragazze della Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta (apertura casse e cancelli ore 15:30).

La formazione di coach Cuccarini, dopo un avvio di stagine un po’ complicato, ha mostrato negli ultimi due turni notevoli progressi trovando uno splendido punto contro l’Imoco Conegliano e una vittoria netta per 3-0 su Monza. Gennari e compagne non dovranno quindi sottovalutare le avversarie, capaci di prestazioni inaspettate.

La formazione campana scenderà in campo con la regia di Marta Bechis, in diagonale con Castaneda, Garzaro e Alhassan al centro, Cruz e Gray in attacco e il libero Alessi Ghilardi. Coach Lavarini invece schiererà Orro in regia, Lowe opposto, Bonifacio e Washington al centro, Gennari e Herbots in attacco, Wang libero.

Unet e-work Busto Arsizio – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

Unet e-work Busto Arsizio: 1 Washington, 3 Bici, 4 Herbots, 5 Wang (L), 6 Gennari, 7 Cumino, 8

Orro, 10 Villani, 11 Lowe, 13 Bonifacio, 14 Negretti, 15 Berti. All. Lavarini, 2° Musso.

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta: 1 Alhassan, 3 Dalia, 4 Ameri, 5 Poll, 6 Holzer, 7 Ghilardi (L), 8

Cruz, 9 Gray, 11 Castaneda, 18 Garzaro, 33 Bechis. All. Cuccarini.

Arbitri: Spinnicchia – Zavater

Il programma della sesta di andata:

Sabato 9 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – èpiù Pomì Casalmaggiore (sabato 9, diretta RaiSport HD)

Igor Gorgonzola Novara – Imoco Volley Conegliano

Saugella Monza – Lardini Filottrano

Domenica 10 novembre, ore 17.00 (diretta PMG Sport)

Unet E-Work Busto Arsizio – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

Il Bisonte Firenze – Bosca S.Bernardo Cuneo

Reale Mutua Fenera Chieri – Savino Del Bene Scandicci

Zanetti Bergamo – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Classifica: Imoco Volley Conegliano 17*; Igor Gorgonzola Novara* 14; Il Bisonte Firenze* 12; Banca

Valsabbina Millenium Brescia* 11; Unet E-Work Busto Arsizio 10; èpiù Pomì Casalmaggiore 9;

Reale Mutua Fenera Chieri 9; Savino Del Bene Scandicci 7; Bosca S.Bernardo Cuneo 6; Zanetti

Bergamo 5; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 4; Saugella Monza 4; Lardini Filottrano 2; Bartoccini

Fortinfissi Perugia 1.

* una partita in più