Laboratorio e brunch per bambini, nel weekend torna “Teatroland”

A grande richiesta torna TEATROland. Nella formula collaudata per la sezione provinciale di Varese di Jci (Junior Chamber International) che, con il prezioso supporto della Fondazione Comunitaria del Varesotto e il patrocinio dell’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Teatro Sociale “Delia Cajelli”, offre alle famiglie con bambini da 0 a 5 anni (e ai loro fratellini e sorelline maggiori) l’opportunità di trascorrere una domenica insieme in armonia.

Dopo il successo delle prime due edizioni, il primo incontro della terza stagione 2019/2020 si svolgerà domenica 24 novembre, dalle 11.00 alle 13.00 circa nel foyer della struttura di piazza Plebiscito. A partire dalle 11 il programma prevede lo spettacolo “Un Burattino di carta e di mano”, a cura del “Progetto Zattera”, realtà esperta nell’animazione dei bambini. Verso le 12, si darà il via al brunch domenicale nell’attiguo bistrot, dove i genitori potranno rilassarsi, mentre proseguirà l’animazione per i bebè.

“Il progetto è nato da un’analisi del bisogno”, ricorda il presidente provinciale JCI, Fabio Crespi, che ha deciso di portare avanti la proposta: “Sul territorio è emersa chiaramente la richiesta di attività per le famiglie con bambini piccoli, che soprattutto nei giorni festivi d’inverno non sanno dove andare. Ecco allora che noi giovani volontari di JCI, che avendo tra 18 e 40 anni conosciamo tanti neo genitori, abbiamo cercato dei partner per sviluppare un progetto che andasse incontro a queste esigenze”.

Il calendario chiuderà l’anno 2019 con la seguenti proposte domenicali, sempre seguita dal brunch: il 22 dicembre, “Il mio Natale arriva a teatro” per poi proseguire con altri quattro appuntamenti, rispettivamente il 12 gennaio “Come decorare delle palline e un alberello”, il 23 febbraio “Il Carnevale di Arlecchino e Colombina”, il 22 marzo “Quando arriva la Primavera?” e per concludere il 5 aprile con “Mostri e Orchi a tavola da Master Ciuffo”.

Non trattandosi di un’iniziativa a scopo di lucro, grazie al supporto della Fondazione comunitaria del Varesotto, i prezzi sono “calmierati”. I costi dei biglietti con laboratorio e brunch sono di 16,50 € per gli adulti, 5 euro per i fratellini dai 6 anni in su e gratis per i bimbi fino a 5 anni, con prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente (22 novembre per questo mese), scrivendo a: teatroland.jci@gmail.com. Meglio affrettarsi, perché i posti sono limitati.