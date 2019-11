L’amore dei giovanissimi, tra filastrocche, gatti e pessimismo

Alla fiera di Bologna lo scorso marzo sono rimasta folgorata dalla presentazione di un libro per bambini di Carthusia edizioni. Per i ragazzi più grandi invece usciamo dal seminato con una storia d’amore sì, ma per cinici perché “Gli ottimisti muoiono prima”,, editore il Castoro.

CATERINA CAMMINA CAMMINA

Una storia raccontata in maniera meravigliosa dalla Garilli Sound Project Ensemble.

Un illustrato indispensabile nelle scuole e nelle case di chiunque da leggere, cantare, ballare.

Caterina, dopo un litigio col fratello Marco, si incammina sotto alla luna alla ricerca di un principe e lo incontra, solo che è un gatto! Caterina cammina cammina e incontra anche una strega, che, meglio che niente, diventerà una nonna.

Il tutto condito con filastrocche, musica e poesia.

Brave Elisabetta Garilli ed Emanuela Bussolati. Proprio brave.

Cammina!

Rumpa rumpa pam

Trichhe tracche pam

Rumpa rumpa pam

Cammina. E gira gira gira

Uno, due, tre e quattro

Con le note vado a spasso

Poi canticchio sottovoce

Si, sol, si, sol

Caterina Cammina cammina

di Elisabetta Garilli (musiche e filastrocche) ed Emanuela Bussolati (testi e illustrazioni)

Realizzato con Garilli Sound Project

Carthusia edizioni – €17,90

Dai 4 anni

GLI OTTIMISTI MUOIONO PRIMA

Per i ragazzi più grandi entriamo nel mondo di Editrice il Castoro con “Gli ottimisti muoiono prima” di Susin Nielsen. Una storia d’amore sì,ma per cinici.

Petula è convinta che, a essere cinici e pessimisti, si indovina sempre.

A scuola la obbligano a partecipare a un gruppo di arteterapia per ragazzi in difficoltà e lì incontra Jacob, un bellissimo ragazzo pieno di energia con una protesi al braccio e un doloroso segreto.

Riuscirà Petula ad abbandonare il suo cinismo per lasciare spazio all’amore?

Un libro da divorare, sdraiati sul divano, davanti al camino, qualche castagna arrosto e una buona cioccolata calda.