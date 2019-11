(Foto tratta dalla pagina FB di WgArt) – E’ stato presentato questa mattina a Villa Recalcati il progetto Mad 21037, un progetto artistico che tra gennaio e luglio del prossimo anno animerà Lavena Ponte Tresa con workshop e azioni di riqualificazione urbana nel segno della street art.

Il progetto Mad – acronimo di Muri Artistici Diffusi cui si unisce il Cap del paese – è promosso dal Comune di Lavena Ponte Tresa in collaborazione con l’Associazione WgArt e punta al coinvolgimento dei giovani alla vita sociale e alla prevenzione del disagio giovanile. E proprio su alcuni muri della città gli artisti dipingeranno insieme ai ragazzi che vorranno partecipare al progetto.

Il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino e l’assessore alla cultura Valentina Boniotto hanno spiegato come è nata questa idea: «Negli ultimi anni, attraverso alcuni progetti di politiche giovanili abbiamo incontrato molti giovani e abbiamo raccolto i loro bisogni e i loro desideri. MAD 2137, vuole essere una risposta concreta, l’arte di strada come strumento di aggregazione. Lavena Ponte Tresa, un lungo di provincia che attrae i giovani , di qualsiasi luogo e di qualsiasi età . Un progetto senza confini. La street art è la forma d’arte più diffusa nelle città, di fronte ad un murale i ragazzi possono ritrovarsi e discutere e lavorare insieme può diventare un’occasione di aggregazione e scambio di idee. I giovani hanno più facilità ad avvicinarsi all’arte di strada, all’arte urbana in quanto parla direttamente a loro e di loro, delle cose che li riguardano, piuttosto che all’arte appesa in un museo. Da qui l’idea di organizzare una serie di incontri teorici e pratici con gli street artist Seacreative, Sten, Stuer, Gep Caserta e Luca Barcellona su diversi temi che approfondiscono l’arte urbana, l’universo dei graffiti e la calligrafia».

Le lezioni si presso l’Antica rimessa del Tram nei primitre mesi che coincidono con il periodo invernale, poi gli artisti realizzeranno in una performance live painting murales permanenti su tre muri della città mentre il progetto si concluderà a luglio con la realizzazione di un’opera collettiva Hall of fame sul muro della passeggiata del Lungolago.

«Il progetto e il programma MAD 21037 cercano di educare i giovani attraverso l’informazione e la formazione – ha spiegato Ileana Moretti di WgArt – Educare all’arte urbana e al bene comune è estremamente importante. Questo progetto vuole avvicinare i giovani ma credo che sia di grande utilità anche per gli adulti in quanto volto alla sensibilizzazione e alla scoperta del proprio territorio. Lavena Ponte Tresa ha iniziato già da qualche anno un significativo percorso artistico, questo è sicuramente un altro passo lungo questo cammino».

Partendo dalla comprensione dell’arte urbana i giovani possono avere l’occasione di provare a dipingere, riscoprire la propria creatività e vivere da cittadini attivi la propria realtà sociale.

MAD 21037 è anche su Instagram @madwgart #mad21037

Chiunque può partecipare mandando una mail a madwgart@gmail.com – Per informazioni Tel 335.5860986

Il programma

URBAN_ART – SEACREATIVE

Il workshop sarà diviso in tre parti. La prima, sarà costituita da un veloce viaggio nel mondo dell’urban art alla scoperta di tutte le sue sfaccettature: Streetart, graffiti, muralismo, con l’ausilio di video e fotografie. La seconda parte dedicata più specificatamente al muralismo, andremo a conoscere le tecniche e i materiali. Sarà data la possibilità ai ragazzi di mettere in pratica le informazioni apprese. Terza ed ultima parte dimostrazione pratica di come si realizza un opera .

GRAFFITI – STEN & STUER

Il workshop sarà diviso in tre parti. La prima prevederà una introduzione al mondo del writing, dalla New York degli anni ’70 ad oggi, con particolare attenzione alle lettere. Nella seconda parte i giovani avranno la possibilità di dipingere su un muro mettendo in pratica le nozioni apprese.

La terza parte prevede una dimostrazione pratica di come si realizza un pezzo.

CALLIGRAFIA – GEP CASERTA CASERTA

Il workshop avrà’ un’introduzione molto breve sulla storia della Calligrafia (breve gallery fotografica storica fino ad arrivare ad oggi, con l’utilizzo del pc, introduzione al carattere gotico maiuscolo e minuscolo (la base ) con esercizi con marker o pennello per costruire le lettere. Secondo incontro un’introduzione alla composizione grafica con la calligrafia. Realizzando su carta delle bozze con le lettere gotiche. Terzo incontro dimostrazione di come si realizza un’opera murale di calligrafia

Le date

30 gennaio 2020 1° lezione teorica sull'arte urbana con Seacreative

13 febbraio 2020 1° lezione teorica sui graffiti con Sten e Stuer

27 febbraio 2020 1° lezione teorica sulla calligrafia con Gep Caserta

12 marzo 2020 2° lezione teorica/pratica sull'arte urbana con Seacreative

26 marzo 2020 2° lezione teorica/pratica sui graffiti con Sten e Stuer

16 aprile 2020 2° lezione teorica/pratica sulla calligrafia con Gep Caserta

07 maggio 2020 Lezione di Luca Barcellona

23 maggio 2020 Live Painting di Seacreative sul muro ad angolo della palestra a Ponte Tresa

04 giugno 2020 Live Painting di Sten e Stuer sul muro presso il campo basket/calcio

18 giugno 2020 Live Painting di Gep Caserta sul muro a Lavena

Luglio 2020 evento conclusivo Hall of fame

Cos’è WgArt

L’associazione culturale WgArt.it, fondata nel 2011 a Varese, promuove l’arte urbana e la creatività giovanile, guardando in particolare alle nuove forme di street art, graffiti e writings, wall painting, murales, stencil, espressioni protagoniste di arte alternativa, simbolo di un pensiero e di un messaggio socio-culturale contemporaneo

In un contesto storico in rapida evoluzione, nel quale le relazioni sociali sono spesso difficili quando non contradditorie, WgArt.it vuole porre al centro dell’attenzione pubblica l’arte e il desiderio di esprimersi nel contesto urbano

Per questo Wg Art.it sostiene azioni culturali concrete per un mondo più vivibile, colorato e legale, nel rispetto dell’ambiente, sia naturale che costruito, delle opinioni e degli altri.