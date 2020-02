Dopo il successo del primo affollato incontro, un nuovo appuntamento coinvolgerà questa settimana i giovani che partecipano al progetto Mad 21037, una sigla che significa Muri Artistici Diffusi accompagnata dal codice di avviamento postale di Lavena Ponte Tresa, promosso dal Comune di Lavena Ponte Tresa in collaborazione con l’Associazione WgArt.

Galleria fotografica Lavena Ponte Tresa - Muri artistici diffusi 1° incontro 4 di 6

Il secondo appuntamento per il ciclo di workshop di Mad 21037 si svolgerà giovedì 13 febbraio alle 15.30 all’Antica Rimessa del Tram, in via Ungheria 2 a Lavena Ponte Tresa.

L’incontro sarà focalizzato sui graffiti con gli artisti Sten&Stuer. Dopo un’introduzione al mondo del writing, dalla New York degli anni ’70 ad oggi, con particolare attenzione alle lettere, i giovani avranno la possibilità di dipingere mettendo in pratica le nozioni apprese.

Luca Barachetti in arte Sten nasce a Varese nel 1989. Disegna fin da piccolo, seguendo le orme del nonno. Nel 2006 si avvicina hai graffiti murali, iniziando così Il suo percorso artistico .

Nel 2011 guidato dalla voglia di migliorarsi e di provare nuovi modi per esprimersi, sperimenta un percorso più figurativo che lo porterà ad avvicinarsi al mondo dei tatuaggi , attività che inizia da professionista nel 2014 e che svolge tutt’ora. Gli ultimi anni di attività li ha dedicati ai workshop artistico con i ragazzi di vari scuole del territorio varesino e alla ricerca del proprio stile , uno stile espressivo dove gestualità e movimento fanno da padroni.

Stuer nasce a Varese nel 1994, coltiva sin da piccolo la passione del disegno, frequenta l’Accademia di Belle Arti a Bologna e studia calligrafia. Nel 2008 si avvicina ai graffiti, che diventeranno la principale componente della sua produzione.

Dopo la conclusione dei workshop con alcuni dei più interessanti esponenti del mondo del graffitismo, gli artisti dipingeranno insieme ai ragazzi su alcuni muri della città individuati insieme all’Amministrazione comunale.

«La street art è la forma d’arte più diffusa nelle città – spiegano i promotori del progetto – di fronte ad un murale i ragazzi possono ritrovarsi e discutere e lavorare insieme, e questo può diventare un’occasione di aggregazione e scambio di idee. I giovani hanno più facilità ad avvicinarsi all’arte di strada, all’arte urbana in quanto parla direttamente a loro e di loro, delle cose che li riguardano, piuttosto che all’arte appesa in un museo».

Da qui l’idea di organizzare una serie di incontri teorici e pratici con gli street artist Seacreative, Sten, Stuer, Gep Caserta e Luca Barcellona su diversi temi che approfondiscono l’arte urbana, l’universo dei graffiti e la calligrafia. Le lezioni si terranno presso l’Antica Rimessa del Tram.

Il progetto si concluderà a luglio con la realizzazione di un’opera collettiva Hall of fame sul muro della passeggiata del Lungolago.

Mad 21037 è anche su Instagram @madwgart #mad21037

I workshop sono aperti a tutti e chiunque può partecipare mandando una mail a madwgart@gmail.com. Per informazioni: tel 335.5860986

Link per iscriversi

Il programma di Mad 21037

30 gennaio 2020 1° lezione teorica sull’arte urbana con Seacreative

13 febbraio 2020 1° lezione teorica sui graffiti con Sten e Stuer

27 febbraio 2020 1° lezione teorica sulla calligrafia con Gep Caserta

12 marzo 2020 2° lezione teorica/pratica sull’arte urbana con Seacreative

26 marzo 2020 2° lezione teorica/pratica sui graffiti con Sten e Stuer

16 aprile 2020 2° lezione teorica/pratica sulla calligrafia con Gep Caserta

07 maggio 2020 Lezione di Luca Barcellona

23 maggio 2020 Live Painting di Seacreative sul muro ad angolo della palestra a Ponte Tresa

04 giugno 2020 Live Painting di Sten e Stuer sul muro presso il campo basket/calcio

18 giugno 2020 Live Painting di Gep Caserta sul muro a Lavena

Luglio 2020 evento conclusivo Hall of fame

Cos’è WgArt

L’associazione culturale WgArt.it, fondata nel 2011 a Varese, promuove l’arte urbana e la creatività giovanile, guardando in particolare alle nuove forme di street art, graffiti e writings, wall painting, murales, stencil, espressioni protagoniste di arte alternativa, simbolo di un pensiero e di un messaggio socio-culturale contemporaneo

In un contesto storico in rapida evoluzione, nel quale le relazioni sociali sono spesso difficili quando non contradditorie, WgArt.it vuole porre al centro dell’attenzione pubblica l’arte e il desiderio di esprimersi nel contesto urbano

Per questo Wg Art.it sostiene azioni culturali concrete per un mondo più vivibile, colorato e legale, nel rispetto dell’ambiente, sia naturale che costruito, delle opinioni e degli altri.