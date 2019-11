Le divinità dell’Olimpo presentano ai bambini il Mito

Il prossimo laboratorio di Kids doning art alla Casa degli scarabocchi, sarà un vero e proprio percorso artistico di manualità creativa “Alla scoperta degli dei dell’Olimpo”

L’appuntamento con il laboratorio mitologico è per sabato 16 novembre alle ore 15 nel salone dell’ex Palazzo comunale (piazza Parrocchiale 2, a Ranco). L’evento “Inaugurerà un percorso sul mito in cui impareremo a conoscere gli dei dell’Olimpo, sempre attraverso le immagini della storia dell’arte”; spiega l’insegnante Paola D’Angelo che guiderà il laboratorio, con divertimento assicurato.

Ogni bambino sceglierà poi la divinità che sente più affine e la rappresenterà con tecniche diverse.

Nell’appuntamento successivo, il 23 novembre, stesso posto e stessa ora, sotto i riflettori e tra le manine creative dei bimbi finiranno invece i Mumin, personaggi di storie finlandesi.

“La casa dello scarabocchio” è ospitata al primo piano al primo piano dell’ex Palazzo Comunale di Ranco, in piazza Parrocchiale 2 (attuale sede della Pro Loco).

Per ulteriori informazioni sui costi e sulle proposte per la stagione autunnale (fino al 14 dicembre) e per registrarsi ai laboratori scrivere a kidsdoingart.lab@gmail.com oppure consultare sito web o pagina Facebook di Kids doing art.