I liceali del Don Milani, giurati al festival Piccolo Grande Cinema

Giurati a un vero concorso di cinema. È stata l’esperienza che hanno vissuto 19 studenti del liceo artistico Don Milani di Tradate.

I ragazzi, che seguono il percorso multimediale, sono stati selezionati dalla Fondazione Cineteca Italiana per costituire il gruppo di “esperti” ( in formazione) che hanno giudicato i filmati in concorso al Festival Piccolo Grande Cinema che si è svolto la scorsa settimana. Il bando di ammissione offriva un’esperienza di alternanza Scuola/Lavoro per l’orientamento alla professione cinematografica.

In qualità di giurati, gli studenti hanno potuto avvicinare il cinema dal punto di vista estetico, critico, teorico ma anche professionale.

« E’ stata una grande e prestigiosa opportunità per questi giovani aspiranti registi e sceneggiatori – ha commentato la docente che li ha seguiti Alessandra Calcara – una possibilità per entrare in contatto con operatori e professionisti del settore, arricchire la propria formazione specifica e dare corpo al sogno di lavorare nel mondo del Cinema e della produzione audiovisiva».