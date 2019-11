L’Under 15 della Varese Academy va in Europa

La Eybl (European Youth Basketball League) è il torneo giovanile più prestigioso a livello europeo.

Quest’anno a questa importante competizione continentale parteciperà anche la Varese Academy Pallacanestro, un traguardo prestigioso per i giovani biancorossi dell’Under 15 che avranno l’opportunità di confrontarsi con i pari età più forti d’Europa.

La manifestazione si svolgerà in diversi stage. Il primo si terrà a Levice in Slovacchia dal 28 novembre al 1 dicembre, mentre il secondo sarà in Bulgaria, a Botevgrad, dal 23 al 26 gennaio.

L’Academy Varese è stata inserita nel Girone C assieme a Bayern Monaco (Germania), Dan Dacian (Romania), Div Belgrade (Serbia), Academy Fidenza (Italia), Mladost Zemun (Serbia), Junior Levice (Slovacchia), Balkan (Bulgaria) e Soproni Sportiskola Egyesulet (Ungheria).

Le partite si potranno anche seguire in diretta sul canale Youtube Sportopus 2.