Il miracolo non riesce: La Pro Recco affonda i mastini

Nulla da fare per i Mastini di mister Baldineti contro i campioni d’Italia della Pro Recco, la squadra ospite non fa sconti e infila la decima vittoria consecutiva consolidando la sua prima posizione in classifica. I padroni di casa (2 gol a testa per Damonte e Bruni) provano a reggere l’urto, anche con la spinta del fantastico pubblico di Busto Arsizio, ma contro la squadra degli ex Luongo, Di Somma e Fondelli (premiati prima della gara con la targa dei Mastini per Sempre dal presidente di Sport Management prof. Sergio Tosi) il miracolo non riesce.

LA GARA

Recco segna sul primo assalto della partita infilando la difesa bustocca in controfuga con Echenique, ma i Mastini ripagano gli ospiti con la stessa moneta e con un’azione in velocità arriva l’assist di Lanzoni per la bordata mancina di Damonte che firma il pari. I successivi due gol dei campioni d’Italia arrivano entrambe in superiorità con la squadra di Rudic che scappa 1-3. Dopo 4’ dal via arriva la rete dell’ex Fondelli che infila alla sinistra di Nicosia, poi il portiere di casa ipnotizza il suo vecchio compagno di squadra Luongo neutralizzando il rigore. L’azzurro però si vendica poco più tardi andando in rete ancora in velocità per l’1-5 ospite. Dolce segna la seconda rete dei padroni di casa, ma Recco si mantiene a distanza di sicurezza infilando ancora Nicosia con Ivovic sull’ennesima superiorità. Poco prima della fine del secondo parziale arriva la rete di Velotto che fissa il parziale sul 3-8 ospite. Di Fulvio infila ancora la difesa dei padroni di casa, poi ci pensa Bruni ad accorciare con il centroboa dei Mastini che trova la deviazione vincente per il 4-9 dopo 3’ del terzo tempo. Il Recco in avvio di quarta frazione arriva in doppia cifra, ma con la doppia superiorità vanno in rete anche i Mastini con il solito Damonte. Echenique torna a infilare Nicosia per il 5-11 ospite, poi segna un’altra faccia conosciuta a Busto Arsizio come Figlioli che sigla il 5-12. Di Somma s’iscrive ancora a referto fissando il finale sul 6-13 ospite.

MARCO BALDINETI (allenatore Banco BPM Sport Management Pallanuoto): «Siamo partiti male, tutto il contrario di quello che avevamo preparato e se dai un vantaggio di 4-1 a una squadra come il Recco diventa difficile. Il nostro problema era il contropiede, ma loro alla prima azione ci hanno fatto gol così e poi dalla linea dei 2 metri mi ero raccomandato di non prendere gol su Ivovic e così poi è difficile. La partita è stata anche carina e combattuta, ma loro hanno una forza e uno strapotere con il quale è difficilissimo giocare. Complimenti a loro che hanno meritato di vincere, noi andiamo avanti e pensiamo a sabato contro Posillipo che sarà un’altra partita difficilissima».